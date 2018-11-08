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В ходе стрельбы под Лос-Анджелесом погибли 13 человек

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 13:41
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)
Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

В полиции уточнили, что нападавший тоже входит в это число

В результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, в том числе нападавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным полиции, в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе заместитель шерифа и нападавший. В то же время власти не уточняют, как погиб стрелок. Также сообщается, что полицейский был застрелен, когда приехал по вызову на место инцидента и вошел в помещение ресторана. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.

Напомним, полиция Калифорнии заявила о гибели стрелка в ресторане Borderline Bar & Gril. Вечером неизвестный здесь совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке.

До этого было известно об 11 раненых. Некоторые источники также распространяли информацию о смертельных исходах, однако данная информация не была сразу подтверждена. Свидетели описывали стрелка как парня старше 20 лет ближневосточной внешности.

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