Стрельбу возле метро в Киеве устроили частные и муниципальные охранники

Возле станции метро "Голосеевская" перестрелку устроили сотрудники частной и муниципальной охранной фирмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Сообщается, что полицейские также разыскали виновников инцидента. Некоторые из них получили травмы в результате стрельбы.

"В рамках расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них. Все они имеют телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

На данный момент решается вопрос о задержании участников инцидента, на месте также находятся их адвокаты. Кроме того, полицейские проводят обыски. После установления всех обстоятельств возможна дополнительная квалификация события. Пока инцидент квалифицируют как хулиганство.

Напомним, стрельба возле метро "Голосеевская" произошла в ночь на 20 августа. В райотдел полиции поступило сообщение о выстрелах вблизи метро. На месте полицейские обнаружили трех раненых мужчин. Они имели огнестрельные и ножевые ранения. Для экспертизы следователи изъяли стреляные гильзы и автомобиль Volkswagen, на котором приехали участники инцидента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице из окна пятиэтажки, предположительно из пневматического оружия, расстреляли автомобиль Daewoo Lanos. Происходящее прохожие сняли на видео.