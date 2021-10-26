При стрельбе в торговом центре в штате Айдахо погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Boise Towne Square Mall. Он находится в американском штате Айдахо в городе Бойсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.
Кроме того, в полиции подтвердили ранее представленную информацию о шести пострадавших, в числе которых сотрудники правоохранительных органов.
В полиции заявляли, что подозреваемый в стрельбе задержан. Расследованием инцидента совместно с местной полицией занимаются сотрудники Федерального бюро расследований США.
После происшествия подход к торговому центру был оцеплен. Всех посетителей ТЦ эвакуировали.
Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.