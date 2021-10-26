При стрільбі в торговому центрі в штаті Айдахо загинули дві людини

Крім того, в поліції підтвердили раніше представлену інформацію про шість постраждалих, серед яких співробітники правоохоронних органів.

У поліції заявляли, що підозрюваний у стрілянині затриманий. Розслідуванням інциденту спільно з місцевою поліцією займаються співробітники Федерального бюро розслідувань США.

Після події підхід до торгового центру був оточений. Всіх відвідувачів ТЦ евакуювали.