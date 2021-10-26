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При стрільбі в торговому центрі в штаті Айдахо загинули дві людини

Автор: Артур Родивилов

Дві людини загинули унаслідок стрілянини в торговому центрі Boise Towne Square Mall. Він знаходиться в американському штаті Айдахо в місті Бойсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

Крім того, в поліції підтвердили раніше представлену інформацію про шість постраждалих, серед яких співробітники правоохоронних органів.

У поліції заявляли, що підозрюваний у стрілянині затриманий. Розслідуванням інциденту спільно з місцевою поліцією займаються співробітники Федерального бюро розслідувань США.

Після події підхід до торгового центру був оточений. Всіх відвідувачів ТЦ евакуювали.

Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.

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