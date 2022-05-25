Стрельба возле школы в Техасе: погибли 15 человек, более десятка раненых

Ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас). В результате 14 детей и преподаватель погибли, больше десяти человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам губернатора штаба Грега Эббота, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы, также мертв.
"Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя", - сказал Эбботт.
Подозреваемый также застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу. Эббот сказал, что у стрелка был пистолет и, возможно, винтовка.
По словам информированного источника ABC, медики оказывают помощь 13 школьникам, двое из них были госпитализированы в городе Сан-Антонио. Также, пулевое ранение получил 45-летний мужчина.
Напомним, в октябре 2021 года в результате стрельбы в техасской школе пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.
В мае 2018 также произошла стрельба в школе. Огонь открыл 17-летний ученик. Тогда погибли десять человек.