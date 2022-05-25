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Стрілянина біля школи в Техасі: загинули 15 осіб, більше десятка поранених

Фото: унаслідок стрілянини в техаській школі загинули 14 дітей (twitter.com/BillFOXLA
Автор: Артур Родивилов

Учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд (штат Техас). 14 дітей і викладач загинули, понад десять осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами губернатора штабу Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

"Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя", - сказав Ебботт.

Підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот сказав, що стрілець мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

За словами інформованого джерела ABC, медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані в місті Сан-Антоніо. Також, кульове поранення отримав 45-річний чоловік.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року в результаті стрілянини в техаській школі постраждали чотири людини, трьох з них госпіталізували.

У травні 2018 також сталася стрілянина в школі. Вогонь відкрив 17-річний учень. Тоді загинули десять людей.

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Техас