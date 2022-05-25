Стрілянина біля школи в Техасі: загинули 15 осіб, більше десятка поранених

За словами губернатора штабу Грега Еббота, 18-річний підозрюваний, учень середньої школи, також мертвий.

"Він жахливо і незбагненно застрелив 14 учнів і вбив вчителя", - сказав Ебботт.

Підозрюваний також застрелив свою бабусю, перш ніж увійти в школу. Еббот сказав, що стрілець мав пістолет і, можливо, гвинтівку.

За словами інформованого джерела ABC, медики надають допомогу 13 школярам, двоє з них були госпіталізовані в місті Сан-Антоніо. Також, кульове поранення отримав 45-річний чоловік.