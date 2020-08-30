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Стрілянина поблизу Люботина: нападникам обрали запобіжний захід

Харків, Неділя 30 серпня 2020 00:35
Стрілянина поблизу Люботина: нападникам обрали запобіжний захід
Фото: затримані нападники (hk.npu.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим співучасникам злочину

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус з людьми в Харківській області. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим співучасникам злочину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області

За ухвалою судді вони 60 діб знаходитимуться під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і іншим співучасникам злочину.

Нагадаємо, вчора у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

У МВС заявили, що стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус будуть покарані.

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