Стрілянина поблизу Люботина: нападникам обрали запобіжний захід

Фото: затримані нападники (hk.npu.gov.ua)

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим співучасникам злочину

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід дев’ятьом затриманим за скоєння нападу на автобус з людьми в Харківській області. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим співучасникам злочину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області

За ухвалою судді вони 60 діб знаходитимуться під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і іншим співучасникам злочину.

Нагадаємо, вчора у Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого втекли з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали всіх підозрюваних у нападі. В результаті нападу постраждало чотири людини.

У МВС заявили, що стрілянина поблизу Люботина є конфліктом між прихильниками двох політичних сил.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що замовники нападу на мікроавтобус будуть покарані.