Стрельба в центре Киева: пострадавший умер в больнице

По факту происшествия открыто уголовное производство

Пострадавший в результате сегодняшней стрельбы в центре Киева умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В дежурную часть столичной полиции поступила информация о смерти потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правоохранителями предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Также установлено личность потерпевшего, он - 1988 года рождения.

Сейчас в Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию неизвестного. Согласно информации свидетелей, стрелявший мужчина - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Отметим, что сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 3 июля, в центре Киева неизвестный стрелял в мужчину.