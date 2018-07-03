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Стрілянина в центрі Києва: потерпілий помер у лікарні

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 18:48
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження

Постраждалий в результаті сьогоднішньої стрілянини в центрі Києва помер у лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"В чергову частину столичної поліції надійшла інформація про смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно - від пістолета Макарова.

Також встановлено особу потерпілого, він - 1988 року народження.

Зараз у Києві введено оперативний план по розшуку та затримання невідомого. Згідно з інформацією свідків, стріляв чоловік кавказької зовнішності 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.

Відзначимо, що відомості про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, в центрі Києва невідомий стріляв у чоловіка.

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Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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