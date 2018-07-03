Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центре Киева стреляли в мужчину

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 17:31
Иллюстративное фото (Pixabay)
Иллюстративное фото (Pixabay)

Мужчина находится в тяжелом состоянии

В центре Киева сегодня, 3 июля, неизвестный стрелял в мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данным полиции, происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

 

Киев. Большая Васильковская/Тверская. Застрелили мужчину. В тяжелом состоянии без сознания госпитализирован..на месте значительные силы пп и следствия.

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, в конце июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены. Задержанному за стрельбу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога сроком на 2 месяца.

Кличко предлагает Киевраде принять решение о создании сквера имени Василия Слипака В Киеве в ночь на 4 и 9 июля продлят работу общественного транспорта
Теги публикации: Киев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь