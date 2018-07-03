В центре Киева стреляли в мужчину

Мужчина находится в тяжелом состоянии

В центре Киева сегодня, 3 июля, неизвестный стрелял в мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По данным полиции, происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Киев. Большая Васильковская/Тверская. Застрелили мужчину. В тяжелом состоянии без сознания госпитализирован..на месте значительные силы пп и следствия. Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, в конце июня в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены. Задержанному за стрельбу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без залога сроком на 2 месяца.