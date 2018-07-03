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Стрельба в центре Киева: полиция рассматривает версию заказного убийства

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 19:45
Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)
Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)

На месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, совершенного сегодня, 3 июля, в центре Киева.  Одна из версий - заказное убийство, об этом заявил глава Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и определенно одна из версий - это убийство на заказ. Однако это будет ясно после установления личности потерпевшего, его связей, отработка образа его жизни. Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - рассказал он.

По его словам, злоумышленник убежал во дворы, есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по городу Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

Также Крищенко добавил, что пока на месте работает следственная группа, эксперты-криминалисты. Сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший в результате сегодняшней стрельбы в центре Киева умер в больнице.

 

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Теги публикации: Киев, Киев, Убийство, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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