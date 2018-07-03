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Стрілянина в центрі Києва: поліція розглядає версію замовного вбивства

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 19:45
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

На місці працює слідча група, експерти-криміналісти

Правоохоронці розглядають декілька версій вбивства, скоєного сьогодні, 3 липня, в центрі Києва. Одна з версій - замовне вбивство, про це заявив голова Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Поліція відпрацьовує ряд версій, і безперечно одна з версій - це вбивство на замовлення. Однак це буде зрозуміло після встановлення особистості потерпілого, його зв’язків, відпрацювання способу його життя. Ми можемо говорити, що зловмисників було щонайменше двоє, оскільки стрілок вийшов із автомобіля, який з місця події зник", - розповів  він.

За його словами, зловмисник втік у двори, є прикмети автомобіля, який він використовував, тож по місту Києву відпрацьовуються відповідні оперативні плани, орієнтування передані всім патрулям.

Також Крищенко додав, що поки на місці працює слідча група, експерти-криміналісти. Наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що постраждалий в результаті сьогоднішньої стрілянини в центрі Києва помер у лікарні.

 

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Теги публікації: Київ, Київ, Вбивство, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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