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Стрельба в центре Киева: в полиции сообщили о пострадавших

Автор: Дмитрий Кузнецов

Стрельба в Печерском районе Киева произошла во время конфликта двух бизнес-партнеров. В результате инцидента два человека госпитализированы: один с ранением головы, второй - с травмами.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что конфликт возник между двумя бизнес-парнерами - жителем Киева и гражданином иностранного государства. Словесная перепалка переросла в драку. За иностранца вступились его знакомые. В этот момент киевлянин достал пистолет и несколько раз выстрелил в напавших.

После этого иностранец со своим знакомыми сели в автомобиль и уехали. Для их розыска в Киеве была проведена спецоперация. "Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы", - отмечается в сообщении.

В машине находился мужчина с ранением головы. Полиция установила его личность. Им оказался уроженец Херсонской области, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства.

"Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него", - уточнили в полиции.

Киевлянин госпитализирован с легкими телесными повреждениями.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: Стрельба в центре Киева - стало известно о пострадавших (npu.gov.ua)

Напомним, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.

Отметим, ранее в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.

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