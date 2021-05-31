Стрельба в центре Киева: в полиции сообщили о пострадавших

Отмечается, что конфликт возник между двумя бизнес-парнерами - жителем Киева и гражданином иностранного государства. Словесная перепалка переросла в драку. За иностранца вступились его знакомые. В этот момент киевлянин достал пистолет и несколько раз выстрелил в напавших.

После этого иностранец со своим знакомыми сели в автомобиль и уехали. Для их розыска в Киеве была проведена спецоперация. "Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы", - отмечается в сообщении.

В машине находился мужчина с ранением головы. Полиция установила его личность. Им оказался уроженец Херсонской области, который находится в розыске местной полицией за совершение убийства.

"Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз, травматический пистолет и разрешительные документы на него", - уточнили в полиции.

Киевлянин госпитализирован с легкими телесными повреждениями.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: Стрельба в центре Киева - стало известно о пострадавших (npu.gov.ua)