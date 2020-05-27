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Стрельба в центре Киева: опубликовано видео задержания киллеров

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 16:14
Стрельба в центре Киева: опубликовано видео задержания киллеров
Фото: задержание иностранных киллеров (npu.gov.ua)

Жертвой покушения оказался главарь международного наркокартеля

В сети появилось видео задержания иностранных киллеров, которые накануне совершили покушение со стрельбой в центре Киеве. Жертвой покушения оказался организатор международного наркокартеля.

Видео опубликовано на сайте Национальной полиции.

В частности, правоохранители опубликовали оперативные кадры задержания четырех иностранных киллеров в Одессе. Трех подозреваемых задержали ночью возле автомойки, еще один был задержан днем. Их доставили в полицию, где им разъяснили права на их родных языках. Кроме того, у них взяли образцы отпечатков пальцев.

По данным полиции, киллеры прибыли в Украину в начале мая, купили автомобиль и оружие, а также организовали слежку за жертвой. После того, как они расстреляли гражданина Черногории, который оказался главарем наркокартеля, они скрылись на автомобиле. Транспортное средство позже обнаружили сгоревшим.

Напомним, вчера в Киеве на Печерске произошла стрельба, с места инцидента был госпитализирован гражданин Черногории с пулевыми ранениями.

Уже сегодня стало известно о задержании киллеров в Одессе, все они оказались иностранными гражданами.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины видеоЗадержание
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