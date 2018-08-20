Стрілянина у центрі Харкова: з’явилося відео інциденту

Біля міськради Харкова вночі сталася стрілянина

З’явилося відео моменту стрілянини у Харкові, яка сталася вночі біля міськради. Відео опублікувало місцеве видання "Харків.Live".

Як писало РБК-Україна, невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Після прибуття на місце події правоохоронців, чоловік відкрив вогонь по поліцейським і поранив одного з них. Пізніше, незважаючи на зусилля медиків, поліцейський помер. Інший поранений знаходиться в стабільному важкому стані.

Так, за фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охранеобщественного порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Втім, Олег Бех заявив, що патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника.