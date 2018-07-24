Полиция Канады назвала имя стрелка из Торонто

Семья нападавшего сообщила, что у него с детства были серьезные психические проблемы

Полиция Канады сообщила, что стрельбу в Торонто, в результате которой погибли 18-летняя девушка и 10-летняя девочка и пострадали 13 человек, устроил житель Канады Фейсал Х. Об этом сообщает DW.

В полиции отмечают, что мотивы преступления пока неизвестны. Правоохранители не исключают ни одного мотива, передает агентство dpa.

Как известно, нападавший также погиб в результате стрельбы.

"Нам ужасно не хватает слов, но мы должны говорить с тем, чтобы выразить самые глубокие соболезнования семьям, которые сейчас страдают из-за ужасных действий нашего сына", - говорится в письме родных нападающего, который они передали медиакомпании CBC.

Семья Фейсала сообщила, что у него с детства были серьезные психические проблемы, в том числе психоз и депрессия, с которыми он не смог справиться, несмотря на то, что употреблял медикаменты и проходил терапию.

По данным полиции Фейсал Х, использовал пистолет. Нападающий погиб от огнестрельного ранения. Следствие выясняет, покончил он с собой или погиб во время перестрелки с полицией.

Напомним, что в Торонто умерли по крайней мере две жертвы стрельбы.

Также по состоянию на 23 июля число пострадавших в результате стрельбы в Торонто выросло до 14.

Как ранее РБК-Украина сообщало, что в Торонто в результате стрельбы пострадали не менее 8 человек. Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан. По словам очевидцев, они слышали 10 или 20 выстрелов. На месте происшествия находится множество полицейских. Большая часть заблокирована района, аварийные бригады приехали на место инцидента. Также сообщается, что большую часть пострадавших доставили в травматологические центры в Саннібрук и госпиталь святого Майка.