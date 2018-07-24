Поліція Канади назвала ім'я стрільця з Торонто

Родина нападника повідомила, що у нього з дитинства були серйозні психічні проблеми

Поліція Канади повідомила, що стрілянину в Торонто, в результаті якої загинули 18-річна дівчина та 10-річна дівчинка і постраждали 13 людей, влаштував житель Канади Фейсал Х. Про це повідомляє DW.

У поліції зазначають, що мотиви злочину поки невідомі. Правоохоронці не виключають жодного мотиву, передає агенція dpa.

Як відомо, нападник також загинув в результаті стрілянини.

"Нам страшенно не вистачає слів, але ми повинні говорити з тим, щоб висловити найглибші співчуття сім'ям, які зараз страждають через жахливі дій нашого сина", - йдеться в листі рідних нападника, який вони передали медіакомпанії CBC.

Також родина Фейсала повідомила, що у нього з дитинства були серйозні психічні проблеми, в тому числі психоз і депресія, з якими він не зміг впоратися, попри те, що вживав медикаменти і проходив терапію.

За даними поліції Фейсал Х, використовував пістолет. Нападник загинув від вогнепального поранення. Слідство з'ясовує, покінчив він з собою або загинув під час перестрілки з поліцією.

Нагадаємо, що у Торонто померло щонайменше двоє жертви стрілянини.

Також станом на 23 липня число постраждалих в результаті стрілянини в Торонто зросло до 14.

Як раніше РБК-Україна повідомляло, що у Торонто внаслідок стрілянини постраждали не менше 8 осіб. Стрілянина сталася в районі проспектів Денфорт і Логан. За словами очевидців, вони чули 10 або 20 пострілів. На місці події знаходиться безліч поліцейських. Більша частина району заблокована, аварійні бригади приїхали на місце інциденту. Також повідомляється, що більшу частину постраждалих доставили в травматологічні центри у Саннібрук та госпіталь святого Майка.