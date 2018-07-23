Число пострадавших в результате стрельбы в Торонто выросло до 14, есть погибшая

По данным полиции Торонто, нападавший мертв

В результате стрельбы в Торонто (Канада) пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла одна женщина. Об этом говорится в сообщении полиции Торонто в Twitter.

Сообщается, что подозреваемый, который открыл стрельбу на проспекте Дэнфорт, мертв.

"Начальник полиции Торонто Марк Сондерс обновил данные с места событий для средств массовой информации со сцены. 14 человек пострадали в результате стрельбы, одна взрослая женщина умерла. Еще одна молодая девушка находится в критическом состоянии. Подозреваемый мертв (не входит в число 14 жертв), - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Торонто в результате стрельбы пострадали не менее 8 человек. Стрельба произошла в районе проспектов Дэнфорт и Логан. По словам очевидцев, они слышали 10 или 20 выстрелов. На месте происшествия находится множество полицейских. Большая часть района заблокирована, аварийные бригады приехали на место инцидента. Также сообщается, что большую часть пострадавших доставили в травматологические центры в Саннибрук и в госпиталь святого Майка.