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Стрельба в Торонто: пострадали двое детей

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 05:29
Фото: полиция Канады (facebook.com-RCMPQuebec)
Фото: полиция Канады (facebook.com-RCMPQuebec)

В результате стрельбы ранения получили две девочки 5 и 9 лет

В результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей. Об этом сообщает CTV.

По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

Как сообщается, напротив детской площадки рядом с парком в восточной части мегаполиса, на которой в это время находились 11 детей, остановилась машина. Находившийся в ней мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно, по другому мужчине, который был в тот момент в парке.

Как отмечается, полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колорадо (США) произошла стрельба недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера, ранены двое детей и двое взрослых.

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Теги публикации: Канада, торонто, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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