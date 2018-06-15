Стрельба в Торонто: пострадали двое детей

В результате стрельбы ранения получили две девочки 5 и 9 лет

В результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей. Об этом сообщает CTV.

По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

Как сообщается, напротив детской площадки рядом с парком в восточной части мегаполиса, на которой в это время находились 11 детей, остановилась машина. Находившийся в ней мужчина открыл стрельбу из пистолета, предположительно, по другому мужчине, который был в тот момент в парке.

Как отмечается, полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Колорадо (США) произошла стрельба недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера, ранены двое детей и двое взрослых.