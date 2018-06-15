Стрельба в Колорадо: есть пострадавшие

Стрелявший скрылся с места происшествия

В Колорадо (США) произошла стрельба недалеко от офисного здания в северном пригороде Денвера, ранены двое детей и двое взрослых. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, на месте происшествия находятся сотрудники полиции.

Так, в Twitter полицейского управления сообщается, что стрелявший покинул место происшествия и пока не задержан. В каком состоянии находятся раненные, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в торговом центре Opry Mills Mall в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США) четыре человека пострадали.

Как сообщается, сотрудники органов правопорядка провели эвакуацию посетителей из зоны ТЦ, отведенной для предприятий общественного питания. Отель Gaylord, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, закрыт.

В этом городе 22 апреля мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям одного из ресторанов сети Waffle House. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое - в помещении.