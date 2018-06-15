Стрілянина в Торонто: постраждали двоє дітей

В результаті стрілянини поранення отримали дві дівчинки 5 і 9 років

В результаті стрілянини в Торонто на одній з дитячих майданчиків отримали поранення двоє дітей. Про це повідомляє CTV.

За даними поліції, постраждали - дві сестри у віці 5 і 9 років. Молодша була госпіталізована у важкому стані, але зараз життя дівчаток поза небезпекою.

Як повідомляється, навпроти дитячого майданчика поруч з парком у східній частині мегаполісу, на якій в цей час перебували 11 дітей, зупинилася машина. Перебувавший у ній чоловік відкрив стрілянину з пістолета, імовірно, з іншого чоловіка, який був у той момент у парку.

Як наголошується, поліція розшукує водія автомобіля, який стріляв і передбачувану жертву стрілка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колорадо (США) сталася стрілянина недалеко від офісного будинку в північному передмісті Денвера, поранені двоє дітей і двоє дорослих.