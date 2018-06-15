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Стрілянина в Торонто: постраждали двоє дітей

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 05:29
Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)
Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)

В результаті стрілянини поранення отримали дві дівчинки 5 і 9 років

В результаті стрілянини в Торонто на одній з дитячих майданчиків отримали поранення двоє дітей. Про це повідомляє CTV.

За даними поліції, постраждали - дві сестри у віці 5 і 9 років. Молодша була госпіталізована у важкому стані, але зараз життя дівчаток поза небезпекою.

Як повідомляється, навпроти дитячого майданчика поруч з парком у східній частині мегаполісу, на якій в цей час перебували 11 дітей, зупинилася машина. Перебувавший у ній чоловік відкрив стрілянину з пістолета, імовірно, з іншого чоловіка, який був у той момент у парку.

Як наголошується, поліція розшукує водія автомобіля, який стріляв і передбачувану жертву стрілка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Колорадо (США) сталася стрілянина недалеко від офісного будинку в північному передмісті Денвера, поранені двоє дітей і двоє дорослих.

Стрілянина в Колорадо: є постраждалі Міжнародна ситуація протягом наступного року буде складною, - посол Канади
Теги публікації: Канада, торонто, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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