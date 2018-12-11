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Стрельба в Страсбурге: число погибших возросло

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 23:11
Стрельба в Страсбурге: число погибших возросло
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Личность стрелка удалось установить

В ходе стрельбы на Рождественской ярмарке во французском Страсбурге погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

"Новые данные, все ещё не окончательные: двое погибших, 11 раненых, в том числе два человека в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Между тем, полиции удалось установить личность подозреваемого в стрельбе.

Отметим, мотив стрельбы был не сразу ясен и что проводится расследование, чтобы выяснить, связано ли это с терроризмом.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб и 10 ранены во время стрельбы возле Рождественской ярмарки во французском городе Страсбург во вторник.

Сообщается также, что полиция оцепила территорию.

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