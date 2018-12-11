Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих зросла

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Особистість стрілка вдалося встановити

В ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

"Нові дані ще не остаточні: двоє загиблих, 11 поранених, у тому числі дві людини в критичному стані", - йдеться в повідомленні.

Між тим, поліції вдалося встановити особу підозрюваного в стрілянині.

Зазначимо, мотив стрільби був не відразу ясний, також проводиться розслідування, щоб з'ясувати, чи пов'язано це з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула і 10 поранено під час стрілянини біля Різдвяного ярмарку у французькому місті Страсбурзі у вівторок.

Також повідомляється, що поліція оточила територію.