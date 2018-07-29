Стрельба в США: появились подробности

В Новом Орлеане произошла стрельба

В результате стрельбы в Новом Орлеане (США) трое человек погибли, семеро получили ранения. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, подозреваемые подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.

Как сообщается, пострадавших оперативно доставили в местную больницу. На данный момент не сообщаются подробности об их состоянии.

Среди пострадавших - пять мужчин и две женщины. Одна из жертв была в критическом состоянии.

Вместе с тем, мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти примут все меры, чтобы предотвратить "этот ужас" и достичь справедливости.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Фэллон штата Невада, США, местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл огонь.

На момент происшествия в церкве находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.