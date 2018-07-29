Стрілянина у США: з'явилися подробиці

У Новому Орлеані сталася стрілянина

В результаті стрілянини в Новому Орлеані (США) троє людей загинули, семеро отримали поранення. Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, підозрювані підійшли до жертв ззаду і зробили декілька пострілів у спину.

Як повідомляється, постраждалих оперативно доставили в місцеву лікарню. На даний момент не повідомляються подробиці про їх стан.

Серед постраждалих - п'ятеро чоловіків і дві жінки. Одна з жертв була в критичному стані.

Разом з тим, мер міста Латойя Кантрелл заявила, що влада вживе всіх заходів, щоб запобігти цьому і досягти справедливості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Феллон штату Невада, США, місцевий житель прийшов у мормонську церкву і відкрив вогонь.

На момент події в церкві перебувало близько 50 осіб. У результаті стрілянини один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Зробивши кілька пострілів, стрілець покинув будинок і відправився додому.