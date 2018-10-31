Стрельба в США: Трамп посетил синагогу Питтсбурга

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Президент США посетил синагогу Питтсбурга, где произошла стрельба

Президент США Дональд Трамп посетил Питтсбург, где в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Трамп сначала вошел в вестибюль синагоги, где зажег свечи в честь каждой жертвы, прежде чем выйти на улицу. Там его ждали сотни протестующих с плакатами "Слова важны" и "Трамп иди домой", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Трамп положил по камню на белые еврейские звезды, размещенные для каждой жертвы. Мелания же положила розу. Местные жители же заявили, что Трамп не имел право посещать город до тех пор, пока мертвые не были захоронены, или хотя бы проконсультироваться с близкими погибших.

"Когда кортеж президента ехал через центр Питтсбурга, некоторые люди приветствовали президента с поднятыми средними пальцами и другими жестами", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках Роберта Боуерса, который устроил стрельбу в синагоге "Дерево Жизни".