Стрілянина у США: Трамп відвідав синагогу Піттсбурга

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Президент США відвідав синагогу Піттсбурга, де сталася стрілянина

Президент США Дональд Трамп відвідав Піттсбург, де в результаті стрілянини в синагозі загинули 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Трамп спочатку увійшов у вестибюль синагоги, де запалив свічки в честь кожної жертви, перш ніж вийти на вулицю. Там його чекали сотні протестувальників з плакатами "Слова важливі" і "Трамп йди додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Трамп поклав по каменю на білі єврейські зірки, розміщені для кожної жертви. Меланія ж поклала троянду. Місцеві жителі заявили, що Трамп не мав право відвідувати місто до тих пір, поки мертві не були поховані, або хоча б проконсультуватися з близькими загиблих.

"Коли кортеж президента їхав через центр Піттсбурга, деякі люди вітали президента з піднятими середніми пальцями і іншими жестами", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у слідства поки немає даних про можливих спільників Роберта Боуерса, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево Життя".