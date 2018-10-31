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Стрілянина у США: Трамп відвідав синагогу Піттсбурга

Новини » Політика    31.10.2018 - 07:41
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Президент США відвідав синагогу Піттсбурга, де сталася стрілянина

Президент США Дональд Трамп відвідав Піттсбург, де в результаті стрілянини в синагозі загинули 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Трамп спочатку увійшов у вестибюль синагоги, де запалив свічки в честь кожної жертви, перш ніж вийти на вулицю. Там його чекали сотні протестувальників з плакатами "Слова важливі" і "Трамп йди додому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Трамп поклав по каменю на білі єврейські зірки, розміщені для кожної жертви. Меланія ж поклала троянду. Місцеві жителі заявили, що Трамп не мав право відвідувати місто до тих пір, поки мертві не були поховані, або хоча б проконсультуватися з близькими загиблих.

"Коли кортеж президента їхав через центр Піттсбурга, деякі люди вітали президента з піднятими середніми пальцями і іншими жестами", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у слідства поки немає даних про можливих спільників Роберта Боуерса, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево Життя".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСтрільба
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