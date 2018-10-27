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Стрілянина в синагозі у США: кількість загиблих зросла

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 23:06
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В ході стрілянини в Піттсбурзі загинули не менше 10 осіб

В результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) загинули не менше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначимо, раніше NBC повідомляла про вісьмох загиблих, проте влада інформацію про кількість жертв не розкриває.

Так, напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп виступив за смертний вирок для зловмисника, який влаштував стрілянину на зборах в синагозі у місті Піттсбург (штат Пенсільванія).

Разом з тим, в інтерв'ю для американських ЗМІ Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв збори у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 8-х осіб, заслуговує на смертний вирок.

Як повідомляло РБК-Україна, в магазині американського міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі) відбулася стрілянина, в результаті чого загинули 3 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.

Трамп виступив за смертний вирок нападнику на синагогу в Піттсбурзі Стрілянина в синагозі в США: кількість жертв збільшилася до 8
Новини України Сполучені Штати АмерикиполицияСтрільба
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