Стрілянина в синагозі у США: кількість загиблих зросла

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В ході стрілянини в Піттсбурзі загинули не менше 10 осіб

В результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) загинули не менше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зазначимо, раніше NBC повідомляла про вісьмох загиблих, проте влада інформацію про кількість жертв не розкриває.

Так, напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

BREAKING: AP sources: At least 10 people killed in shooting Pittsburgh at synagogue. — The Associated Press (@AP) October 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп виступив за смертний вирок для зловмисника, який влаштував стрілянину на зборах в синагозі у місті Піттсбург (штат Пенсільванія).

Разом з тим, в інтерв'ю для американських ЗМІ Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв збори у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 8-х осіб, заслуговує на смертний вирок.

Як повідомляло РБК-Україна, в магазині американського міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі) відбулася стрілянина, в результаті чого загинули 3 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.