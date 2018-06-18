Стрельба в шведском Мальме: 5 человек ранены

Нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно

В Швеции в городе Мальме произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте полиции города.

В полиции также сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи, его оцепили.

Нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла около полицейского участка.

По словам очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.

Фото: стрельба в Мальме

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в результате стрельбы, которая произошла на фестивале Art All Night в городе Трентон (штат Нью-Джерси), количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе - 13-летний мальчик.

