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Стрельба в шведском Мальме: 5 человек ранены

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 22:46
Фото: полиция Швеции (wikipedia.org)
Фото: полиция Швеции (wikipedia.org)

Нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно

В Швеции в городе Мальме произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте полиции города.

В полиции также сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи, его оцепили.

Нападавший скрылся, о состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла около полицейского участка.

По словам очевидцев, они слышали 15-20 выстрелов из автоматического оружия.

 

Фото: стрельба в Мальме

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в результате стрельбы, которая произошла на фестивале Art All Night в городе Трентон (штат Нью-Джерси), количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе - 13-летний мальчик.
 

В Нидерландах на фестивале авто врезалось в толпу, один человек погиб Количество пострадавших в результате стрельбы в США возросло до 20
Теги публикации: Швеция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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