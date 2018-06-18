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Стрілянина в шведському Мальме: 5 людей поранено

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 22:46
Фото: поліція Швеції (wikipedia.org)
Фото: поліція Швеції (wikipedia.org)

Нападник втік, про стан постраждалих поки нічого не відомо

У Швеції в місті Мальме сталася стрілянина, в результаті якої, за попередніми даними, постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляється на сайті поліції міста.

У поліції також повідомили, що на місце події прибули співробітники поліції і карети швидкої допомоги, його оточили.

Нападник зник, про стан постраждалих поки що нічого не відомо.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, стрілянина сталася біля поліцейської дільниці.

Зі слів очевидців, вони чули 15-20 пострілів з автоматичної зброї.

 

Фото: стрілянина в Мальме

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки в результаті стрілянини, яка сталася на фестивалі Art All Night у місті Трентон (штат Нью-Джерсі), кількість постраждалих збільшилася до 20 осіб.

16 постраждалих отримали вогнепальні поранення, четверо з них перебувають у критичному стані, у тому числі - 13-річний хлопчик.

У Нідерландах на фестивалі авто врізалося в натовп, одна людина загинула Кількість потерпілих внаслідок стрілянини у США зросла до 20
Теги публікації: Швеция, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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