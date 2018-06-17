Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Количество пострадавших в результате стрельбы в США возросло до 20

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 17:15
Фото: стрельба в США (facebook.com/cnn)
Фото: стрельба в США (facebook.com/cnn)

Среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале в США также 13-летний мальчик, он в критическом состоянии

В Соединенных Штатах Америки (США) в результате стрельбы, которая произошла в американском на фестивале Art All Night в городе Трентон (штат Нью-Джерси), количество пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом со ссылкой на прокуратуру округа Мерсер передает CNN.

Отмечается, что 16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. В том числе - 13-летний мальчик.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых около 3 часов ночи в воскресенье, 17 июня, открыли огонь по посетителям фестиваля.

Пока известно, что один из нападавших, 33-летнего мужчину, застрелили. Второго стрелка взяли под стражу.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также пытаются узнать злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что в США произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения.

В США произошла стрельба на выставке, есть погибший Стрельба в Торонто: пострадали двое детей
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь