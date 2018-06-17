Количество пострадавших в результате стрельбы в США возросло до 20

Среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале в США также 13-летний мальчик, он в критическом состоянии

В Соединенных Штатах Америки (США) в результате стрельбы, которая произошла в американском на фестивале Art All Night в городе Трентон (штат Нью-Джерси), количество пострадавших увеличилось до 20 человек. Об этом со ссылкой на прокуратуру округа Мерсер передает CNN.

Отмечается, что 16 пострадавших получили огнестрельные ранения, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. В том числе - 13-летний мальчик.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых около 3 часов ночи в воскресенье, 17 июня, открыли огонь по посетителям фестиваля.

Пока известно, что один из нападавших, 33-летнего мужчину, застрелили. Второго стрелка взяли под стражу.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также пытаются узнать злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что в США произошла перестрелка на выставке Art All Night, в результате которой погиб человек и еще 16 человек получили ранения.