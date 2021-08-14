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Стрельба в школе США: один погибший. Стрелок задержан

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США, Суббота 14 августа 2021 06:05
Стрельба в школе США: один погибший. Стрелок задержан Фото: в школе в США застрелили ученика (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В школе в США произошла стрельба, застрелили ученика. Нападавший задержан полицией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности то, где подросток нашел оружие.

В США в одной из средних школ города Альбукерке, штат Нью-Мексико, конфликт двух учеников в пятницу, 13 августа, перерос в стрельбу. Погиб 13-летний мальчик.

Согласно имеющейся информации, ученики школы имени Вашингтона, которая находится в центре города, поссорились во время перерыва. В результате один из участников конфликта открыл стрельбу и убил второго.

Напомним, что ранее юноша в Луганской области открыл стрельбу по подросткам, есть раненые.

Также в Англии мужчина устроил стрельбу на улице: среди погибших ребенок.

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