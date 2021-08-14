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Стрілянина в школі США: один загиблий. Стрілець затриманий

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США, Субота 14 серпня 2021 06:05
Стрілянина в школі США: один загиблий. Стрілець затриманий Фото: у школі в США застрелили учня (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У школі в США сталася стрілянина, застрелили учня. Нападник затриманий поліцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, зокрема те, де підліток знайшов зброю.

У США в одній з середніх шкіл міста Альбукерке, штат Нью-Мексико, конфлікт двох учнів у п'ятницю, 13 серпня, переріс у стрілянину. Загинув 13-річний хлопчик.

Згідно з наявною інформацією, учні школи імені Вашингтона, яка знаходиться в центрі міста, посварилися під час перерви. В результаті один з учасників конфлікту відкрив стрілянину і вбив другого.

Нагадаємо, що раніше юнак на Луганщині відкрив стрілянину по підлітках, є поранені.

Також в Англії чоловік влаштував стрілянину на вулиці: серед загиблих дитина.

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