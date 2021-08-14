Стрілянина в школі США: один загиблий. Стрілець затриманий

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, зокрема те, де підліток знайшов зброю.

У США в одній з середніх шкіл міста Альбукерке, штат Нью-Мексико, конфлікт двох учнів у п'ятницю, 13 серпня, переріс у стрілянину. Загинув 13-річний хлопчик.

Згідно з наявною інформацією, учні школи імені Вашингтона, яка знаходиться в центрі міста, посварилися під час перерви. В результаті один з учасників конфлікту відкрив стрілянину і вбив другого.