Стрілянина в редакції у США: поліція вважає напад помстою

Інформація про знайдену в редакції газети бомбу не підтвердилася

Чоловік, який влаштував стрілянину в редакції газети Capitol Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США) діяв цілеспрямовано, це було "щось на кшталт вендети". Про це заявив представник поліції Вільям Крамф, передає телеканал NBC.

"Це була цілеспрямована атака на Capitol Gazette", - заявили в поліції.

Крамф також розповів, що злочинець увійшов до будівлі з дробовиком і почав шукати своїх жертв.

Він також повідомив, що злочинець - житель штату Меріленд, старше 30 років.

Крім того, представник поліції заявив, що повідомлення про те, що в будівлі редакції було знайдено вибуховий пристрій не відповідають дійсності - насправді нападник приніс із собою кілька димових шашок, які й використав при атаці.

Крамф розповів, що раніше в редакцію газети надходили погрози через соціальні мережі, але поки невідомо, чи пов'язані вони з нападом.

Три джерела телеканалу повідомили, що нападник - 38-річний Джаррод Рамос, який в 2012 році подав позов про наклеп проти газети та її колумніста Еріка Хартлі через статтю про кримінальну справу про домагання, але суд тоді відмовив у розгляді його позову.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд) загинули п'ять осіб та "багато серйозно поранених".