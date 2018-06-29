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Стрельба в редакции в США: подозреваемый обвиняется в убийстве первой степени

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 11:59
Фото: стрельба в газете в США (twitter.com/AFP)
Фото: стрельба в газете в США (twitter.com/AFP)

В результате стрельбы в редакции в США погибли пять человек

По данным судебных протоколов, Жаррод Уоррен Рамос, подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США), обвиняется по пяти пунктам убийства первой степени. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в результате стрельбы в редакции в США пять человек, все сотрудники газеты, были убиты.

Отмечается, что Рамос подал иск против газеты в 2012 году.

Как отмечается, сегодня суд изберет 38-летнему Рамосу меру пресечения.

Напомним, вчера, 28 июня 2018 года, в городе Аннаполис столица штата Мэриленд (США) в результате стрельбы возле редакции Capital Gazette погибли 5 человек.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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