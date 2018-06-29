Стрілянина в редакції в США: підозрюваний звинувачується у вбивстві першого ступеня

В результаті стрілянини в редакції в США загинули п'ять осіб

За даними судових протоколів, Жаррод Уоррен Рамос, підозрюваний у стрілянині в редакції газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд, США), звинувачується за п'ятьма пунктами вбивства першого ступеня. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, в результаті стрілянини в редакції у США п'ять осіб, всі співробітники газети, були вбиті.

Наголошується, що Рамос подав позов проти газети у 2012 році.

Як наголошується, сьогодні суд обере 38-річному Рамосу запобіжний захід.

Нагадаємо, вчора, 28 червня 2018 року, у місті Аннаполіс столиця штату Меріленд (США) в результаті стрілянини біля редакції Capital Gazette загинуло 5 осіб.