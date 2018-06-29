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Стрілянина в редакції газети в США: 5 людей загинули

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 00:47
Фото: стрілянина в газеті в США (twitter.com/AFP)
Фото: стрілянина в газеті в США (twitter.com/AFP)

Нападник прострелив скляні двері офіса і відкрив вогонь по співробітниках газети

У Сполучених Штатах у результаті стрілянини в редакції газети Capital Gazette у місті Аннаполіс (штат Меріленд) загинули п'ять осіб і "багато серйозно поранені". Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника поліції міста Вільям Камф, передає Daily Mail.

У поліції також повідомили, що розслідування тільки почалося і, щоб визначити, що сталося і чому, знадобиться певний час.

Неназваного підозрюваного взято під варту, правоохоронці стверджують, що він був єдиним стрілком і що в будівлі, з якої евакуювали людей під час атаки, зараз безпечно.

Свідок події розповів, що чоловік прострелив скляні двері офісу, а потім відкрив вогонь по співробітниках газети.

 

Фото: стрілянина у редакції газети в США

Також повідомляється, що поліція прибула на місце події протягом 60 секунд після виклику.

Нагадаємо, у четвер, 28 червня, в місті Аннаполіс (столиця штату Меріленд, США) сталася стрілянина в редакції видання Capital Gazette.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, газета, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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