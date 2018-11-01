Стрілянина в Піттсбурзі: стрілку висунули обвинувачення за 44 пунктах

Боверсу загрожує максимальне можливе покарання у вигляді смертної кари
У Сполучених Штатах Федеральна колегія присяжних засідателів висунула Робертові Боверсу, що відкрив стрілянину в синагозі Піттсбурга, звинувачення з 44 пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Серед іншого, звинувачення стосуються злочинів, скоєних на ґрунті ненависті та нетерпимості.
Боверсу загрожує максимальне можливе покарання у вигляді смертної кари.
Нагадаємо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боверс, озброєний штурмовою гвинтівою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.
Після того як поліцейським вдалося поранити Боверса, він здався і був затриманий.
Пізніше стало відомо, що чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя", перед нападом викрикував антисемітські гасла.