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Стрілянина в Піттсбурзі: стрілку висунули обвинувачення за 44 пунктах

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 04:15
Флаг: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)
Флаг: прапор США (flickr.com/usembassykyiv)

Боверсу загрожує максимальне можливе покарання у вигляді смертної кари

У Сполучених Штатах Федеральна колегія присяжних засідателів висунула Робертові Боверсу, що відкрив стрілянину в синагозі Піттсбурга,  звинувачення з 44 пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Серед іншого, звинувачення стосуються злочинів, скоєних на ґрунті ненависті та нетерпимості.

Боверсу загрожує максимальне можливе покарання у вигляді смертної кари.

Нагадаємо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боверс, озброєний штурмовою гвинтівою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинули 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боверса, він здався і був затриманий.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя", перед нападом викрикував антисемітські гасла.

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