Стрельба под Одессой: полиция установила личности нарушителей

Полиция в Одесской области установила личность нарушителя, который устроил стрельбу из автомата в селе Фонтанка. Также установлен водитель автомобиля, который создавал аварийную ситуацию на дороге.

По словам начальника Нацполиции в Одесской области Олега Беха, человек, который открыл стрельбу, установлен. Он понесет наказание в соответствии с законодательством.

"Также установлено водителя автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - говорится в сообщении.