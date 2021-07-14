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Стрілянина під Одесою: поліція встановила особи порушників

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Фонтанка, Середа 14 липня 2021 20:29
Стрілянина під Одесою: поліція встановила особи порушників Фото: поліція встановила особу того, хто стріляв в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція в Одеській області встановила особу порушника, який влаштував стрілянину з автомата в селі Фонтанка. Також встановлено водія автомобіля, який створював аварійну ситуацію на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За словами начальника Нацполіції в Одеській області Олега Беха, чоловік, який відкрив стрілянину, встановлений. Він понесе покарання відповідно до законодавства.

"Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Відносно чоловіка буде складено адміністративний протокол", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в селі Фонтанка чоловік відкрив стрілянину з автомата, святкуючи весілля. Поліція ввела операцію"Перехоплення".

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