Стрельба в Мукачево: местный горсовет собирается на срочную сессию

Из-за стрельбы в Мукачево местный горсовет собирается на срочную сессию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мукачевского городского совета.

Сообщается, что мэр Андрей Балога созывает внеочередную сессию на 14:30.

"В повестке дня вопрос "Об обращении к президенту Украины по криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня неизвестный устроил стрельбу, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в одном из торгово-развлекательных заведений во Львове. По данным полиции, один из посетителей произвел несколько выстрелов в воздух из неизвестного оружия. Полицейские задержали стрелка и доставили его в Галицкий отдел полиции. Пострадавших в результате происшествия нет. По данным местного издания Zaxid.net, стрельба произошла в ТРЦ Forum Lviv.