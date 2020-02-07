В Мукачево произошла стрельба на улице, есть раненые

Фото: место стрельбы в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Двое человек получили ранения

В Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Закарпатской области.

Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе на улице Сеченова поступило 7 февраля в 9:50.

"Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жителя Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях", - сообщили в полиции.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

По информации местных СМИ, стрельбу открыл неизвестный по Артуру Пашкуляку, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Мукачево патрульные избили семейную пару пассажиров остановленного авто. Патрульных отстранили от должности и им сообщили о подозрении.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве задержали боевика "ДНР", который открыл огонь в полицейских. В результате стрельбы ранение получил участковый офицер полиции, который в компании коллег вне службы отдыхал в одном из заведений.