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Стрельба в Мукачево: двух из семи задержанных взяли под стражу

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 20:33
Стрельба в Мукачево: двух из семи задержанных взяли под стражу
Фото: место перестрелки в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца и обязал подозреваемых сдать загранпаспорт

Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации, проведенной после перестрелки в Мукачево – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Закарпатской области.

Как сообщается, суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.

Уголовное производство касается ст. 348 Уголовного кодекса - покушение на жизнь правоохранителя.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Также сообщалось, что Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование улиц Мукачево после перестрелки, произошедшей на этой неделе.

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