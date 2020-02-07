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Стрельба в Мукачево: Зеленского просят ввести в город Нацгвардию

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 15:34
Стрельба в Мукачево: Зеленского просят ввести в город Нацгвардию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мукачевский городской совет также просит сменить руководство управления полиции

Мукачевский городской совет просит президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Mukachevo.net.

Городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личного состава, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

"Мукачевский городской вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому, - ред.) по личное вмешательство из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями" , - говорится в сообщении.

Отметим, полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием.

РБК-Украина писало, что сегодня в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНацгвардияМукачевоСтрельба
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