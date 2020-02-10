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Стрілянина в Мукачево: двох із семи затриманих взяли під варту

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 20:33
Стрілянина в Мукачево: двох із семи затриманих взяли під варту
Фото: місце перестрілки в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Суд взяв Дребитко і Смоляр під варту на два місяці і зобов'язав підозрюваних здати закордонний паспорт

Ужгородський міський районний суд обрав запобіжний захід двом з семи затриманих в ході спецоперації, проведеної після перестрілки в Мукачево – Євгену Дребитко та Ігорю Смоляру. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Закарпатської області.

Як повідомляється, суд взяв Дребитко і Смоляр під варту на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

Суддя також зобов'язала підозрюваних здати закордонний паспорт.

Кримінальне провадження стосується ст. 348 Кримінального кодексу - замах на життя правоохоронця.

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.

Також повідомлялося, що Військовослужбовці Національної гвардії і співробітники поліції з 9 лютого нестимуть цілодобове патрулювання вулиць Мукачевого після перестрілки, що відбулася на цьому тижні.

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