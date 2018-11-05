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Стрельба в Луцке: следствие рассматривает версию о бандитских разборках

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 20:37
Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)
Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

В области введен план "Сирена", задействованы подразделения из других областей

В качестве одной из основных версий стрельбы в Луцке следователи рассматривают бандитские разборки. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-служу ГУНП в Волынской области.

"В области введен план "Сирена", задействованы все необходимые подразделения из других областей. Предварительно имеем информацию, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.

Также правоохранители установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Волынской области, начальник следственного управления Александр Климовский.

Самое суровое наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Отметим, ранее сообщалось, что в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

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