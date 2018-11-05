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Стрілянина в Луцьку: слідство розглядає версію про бандитські розбірки

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 20:37
Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)
Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

В області введено план "Сирена", задіяні підрозділи з інших областей

В якості однієї з основних версій стрілянини у Луцьку слідчі розглядають бандитські розборки. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу ГУНП у Волинській області.

"В області введено план "Сирена", задіяні всі необхідні підрозділи з інших областей. Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим, щоб їх затримати", - зазначив начальник ГУНП в області Петро Шпига.

Також правоохоронці встановили особу загиблого і поранених. Всі вони жителі Луцька.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15 (замах на скоєння злочину) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Як одну з основних версій слідство розглядає бандитські розборки двох груп із застосуванням вогнепальної і холодної зброї", - повідомив заступник начальника ГУНП у Волинській області, начальник слідчого управління Олександр Климовський.

Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в конфлікт зі стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб.

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