Стрельба в Киеве: полиция задержала двоих подозреваемых

Сейчас их доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия

В Киеве сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Неподалеку от Гидропарка полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве в ходе драки неизвестные применили огнестрельное оружие. В 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации. В Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Позже было установлено, что в результате стрельбы пострадали два человека. Сообщалось, что в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с места происшествия двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот.