Стрілянина у Києві: поліція затримала двох підозрюваних

Зараз їх доставляють в управління поліції для встановлення обставин події

У Києві співробітники поліції затримали двох осіб, підозрюваних у стрілянині. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

"Неподалік Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус Mercedes, яким з місця пригоди зникли зловмисники. В результаті затримані дві людини, яких доставляють в управління поліції для встановлення обставин події", - повідомили в поліції.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. О 10:40 в чергову частину надійшло повідомлення про бійку між чоловіками, при цьому учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes і двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota іноземної реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Пізніше було встановлено, що в результаті стрілянини постраждали двоє осіб. Повідомлялося, що в чергову частину надійшло повідомлення про госпіталізацію з місця пригоди двох чоловіків: у одного - дотикове поранення в ліве стегно, в іншого - в ноги та живіт.