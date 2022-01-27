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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана: мирные переговоры не состоялись

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 27 января должны были пройти переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по прекращению огня на границе. Однако они не состоялись из-за продолжающихся обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

По данным издания, поздним вечером состоялся второй телефонный разговор представителей пограничных служб Киргизии и Таджикистана - Уларбека Шаршеева и Раджабали Рамонали. Речь шла о прекращении огня на границе. Стороны обвинили друг друга в продолжении обстрелов и стягивании к зоне конфликта боевой техники и военных.

Как отметили в киргизской погранслужбе, должны были состояться переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Для этого стороны прекратили огонь.

Однако обстрелы возобновились через 10 минут после того, как представитель Киргизии не пришел на встречу. Киргизская сторона обвинила Таджикистан в нарушении договоренности о прекращении огня и начала стрелять в ответ.

Напомним, перестрелки на границе между военными Киргизии и Таджикистана начались вечером 27 января.

Причиной конфликта стал инцидент с автомобилями граждан Таджикистана, которых закидали камнями жители одного из киргизских приграничных населенных пунктов.

Последние данные о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана - в материале РБК-Украина.

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